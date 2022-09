Juventus-Salernitana, Paparesta: “Credibilità Var non è in dubbio” (Di martedì 13 settembre 2022) Gianluca Paparesta ha parlato a ‘Radio Punto Nuovo’ delle polemiche scaturite dal finale di Juventus-Salernitana. Questa l’opinione dell’ex arbitro internazionale: “L’errore sul gol di Bonucci non mette in dubbio la Credibilità del VAR. L’errore umano fa parte del gioco, anche in questi casi. La situazione è sfuggita per mille motivazioni, che poi sono da approfondire e discutere nelle sedi opportuni. Perché è chiaro che ci sono da prendere anche delle contromisure per quello che è successo. Aia poco trasparente? Io sono fautore di un’apertura totale. Nel 2022 le immagini sono fruibili e reperibili su qualsiasi mezzo. La comunicazione che mi aspettavo è arrivata soltanto nel pomeriggio successivo, scaricando pure le responsabilità su chi doveva fornire le immagini. E invece non si discute neanche sul ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Gianlucaha parlato a ‘Radio Punto Nuovo’ delle polemiche scaturite dal finale di. Questa l’opinione dell’ex arbitro internazionale: “L’errore sul gol di Bonucci non mette inladel VAR. L’errore umano fa parte del gioco, anche in questi casi. La situazione è sfuggita per mille motivazioni, che poi sono da approfondire e discutere nelle sedi opportuni. Perché è chiaro che ci sono da prendere anche delle contromisure per quello che è successo. Aia poco trasparente? Io sono fautore di un’apertura totale. Nel 2022 le immagini sono fruibili e reperibili su qualsiasi mezzo. La comunicazione che mi aspettavo è arrivata soltanto nel pomeriggio successivo, scaricando pure le responsabilità su chi doveva fornire le immagini. E invece non si discute neanche sul ...

