Grande Fratello Vip 2022, ecco chi partecipa: il cast ufficiale, i nomi dei concorrenti (Di martedì 13 settembre 2022) Meno di una settimana al debutto del Grande Fratello Vip, il reality che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che lunedì 19 settembre aprirà le porte della casa più spiata d’Italia a tutti gli italiani. Ma chi parteciperà? E qual è il cast ufficiale? Chi entrerà, varcherà la soglia e si racconterà a cuore aperto? Il cast del GF VIP 7 verrà svelato il 19 settembre? Alfonso Signorini, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche anticipazione. Ma sul cast, almeno per il momento, a eccezione di qualche concorrente, non c’è nessuna ufficialità. Il motivo? Il pubblico verrà a conoscenza dei partecipanti direttamente lunedì, in diretta. “I 24 concorrenti saranno svelati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Meno di una settimana al debutto delVip, il reality che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che lunedì 19 settembre aprirà le porte della casa più spiata d’Italia a tutti gli italiani. Ma chi parteciperà? E qual è il? Chi entrerà, varcherà la soglia e si racconterà a cuore aperto? Ildel GF VIP 7 verrà svelato il 19 settembre? Alfonso Signorini, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche anticipazione. Ma sul, almeno per il momento, a eccezione di qualche concorrente, non c’è nessuna ufficialità. Il motivo? Il pubblico verrà a conoscenza deinti direttamente lunedì, in diretta. “I 24saranno svelati ...

