Forti non si nasce ma si diventa

(Di martedì 13 settembre 2022) Forti non sima si. Basterebbe poco per incrinare la nostra resilienza, ere persone passive. A maggior ragione, quando si è costretti a subire il peso di una vita che non avremmo mai scelto per noi. Tuttavia, chi vuole andare avanti per amore di sé e della vita, non si ferma nemmeno di fronte al primo ostacolo, continuando a calciare il pallone per segnare il gol tanto desiderato. E’ proprio attorno al calcio che è costruito il documentario Academy Two” delle registe Isabel Achàval e Chiara Bondi, prodotto da niente meno che Nanni Moretti in collaborazione con Rai Cinema e Sacher Film, storica casa di produzione con cui sono stati distribuiti alcuni dei più grandi lavori di Moretti. “Las Leonas” ha per protagoniste sette donne emigrate in Italia non più di vent’anni fa, spesso partite da sole dal paese d’origine. ...