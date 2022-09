Esami di Maturità 2022/23, elenco indirizzi corsi di studio. Verifica entro il 30 settembre. NOTA (Di martedì 13 settembre 2022) Con NOTA del 12 settembre il Ministero dell'Istruzione trasmette l’elenco degli indirizzi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per permettere alle scuole di Verificarne la definitiva completezza in relazione ai percorsi di studio interessati dagli Esami di Stato del corrente anno scolastico nei territori di rispettiva competenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Condel 12il Ministero dell'Istruzione trasmette l’deglideididi istruzione secondaria di secondo grado per permettere alle scuole dirne la definitiva completezza in relazione ai perdiinteressati daglidi Stato del corrente anno scolastico nei territori di rispettiva competenza. L'articolo .

