Di Maio sfida Conte dalla trincea del RdC: «Io l'ho fatto, io lo difendo, io lo miglioro» (Di martedì 13 settembre 2022) È proprio vero che spesso il patriottismo è l'ultimo rifugio dei furfanti. Di certo lo è nel caso di Luigi Di Maio, che si ricorda del Sud e dell'autonomia differenziata «a vantaggio del Nord» solo in campagna elettorale e solo a Napoli. Peccato che solo tre anni fa auspicasse l'esatto contrario. E neppure si accorge di sfondare la soglia del ridicolo, parlando – dall'alto del suo zerovirgolaqualcosa per cento – di «voto utile» e di difesa del reddito di cittadinanza «perché io l'ho fatto, io lo difendo e io lo miglioro». Tuttavia, c'è da capirlo: è ministro degli Esteri in carica e per mantenere quella poltrona ancora per qualche mese non ha esitato a promuovere una scissione nel movimento di cui è stato capo politico. Di Maio ha parlato a Napoli

