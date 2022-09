Curva Sud contro De Vito e D’Agostino, nuovo striscione di contestazione (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “De Vito e D’Agostino, un ciarlatano e un politicante alla guida dell’Avellino”. E’ l’ennesimo striscione firmato della Curva Sud apparso all’esterno del Partenio-Lombardi. Nel mirino il direttore sportivo e il massimo esponente del club biancoverde. La tifoseria organizzata continua la contestazione. Tutto questo a poche ore dal match di Monopoli, già decisivo per la stagione dell’Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “De, un ciarlatano e un politicante alla guida dell’Avellino”. E’ l’ennesimofirmato dellaSud apparso all’esterno del Partenio-Lombardi. Nel mirino il direttore sportivo e il massimo esponente del club biancoverde. La tifoseria organizzata continua la. Tutto questo a poche ore dal match di Monopoli, già decisivo per la stagione dell’Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

