Covid oggi Lazio, 2.113 contagi e 3 morti. A Roma 969 nuovi casi (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 settembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.553 tamponi molecolari e 13.145 antigenici con un tasso di positività al 12,6%. I ricoveratati sono 397, 39 in meno di ieri, 32 le terapie intensive occupate, 3 in meno di ieri, e 2.951 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 969. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 372 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 368 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 229 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.113 ida coronavirus, 13 settembre 2022 in, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.553 tamponi molecolari e 13.145 antigenici con un tasso di positività al 12,6%. I ricoveratati sono 397, 39 in meno di ieri, 32 le terapie intensive occupate, 3 in meno di ieri, e 2.951 i guariti. Icittà sono a quota 969. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 372 ie 0 i decessi. Asl2: sono 368 ie 1 decesso. Asl3: sono 229 i ...

DavidPuente : La vera storia del guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult Aveva a disposizione un centro di ricerca, finanziame… - EleonoraEvi : Lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Si può! È quello che ho visto con i miei occhi oggi a #ScuolaZoo e… - argomauta1 : Intanto 1) ammette che è debito e non sono; 2) che il tasso è indicizzato (al costo del denaro deciso da BCE; 3) no… - SLN_Magazine : Vaccini Covid aggiornati, al via oggi prenotazioni con i bivalenti. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Silvana52809292 : RT @Sonosempreio20: Oggi ho scoperto che il medico di base di mio padre, che è anche medico vaccinatore gli ha fatto la 4a dose. Ma porca p… -