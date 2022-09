Champions League, la seconda giornata è già decisiva: precedenti, favorite e protagonisti (Di martedì 13 settembre 2022) Si gioca una giornata fondamentale in Champions League. L’Inter è intenzionata a cancellare lo stop interno contro il Bayern Monaco nella prima giornata di Champions League. I nerazzurri di Inzaghi sono favoritissimi, secondo gli esperti Sisal, a 1,40 contro il Viktoria Plzen, vincente a 7,50, con il pareggio offerto a 4,75. Le due formazioni si incontrano per la prima volta con la formazione ceca che ha vinto appena tre partite sulle 12 disputate contro squadre italiane. Entrambe andranno a caccia dei tre punti giocando una gara prettamente offensiva: l’Over, a 1,65, si fa preferire all’Under, in quota a 2,10. Un rigore, ipotesi che si gioca a 2,75, non è da escludere così come va tenuto in considerazione un Ribaltone dato invece a 7,50. Marcelo Brozovic, cuore del gioco dell’Inter, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Si gioca unafondamentale in. L’Inter è intenzionata a cancellare lo stop interno contro il Bayern Monaco nella primadi. I nerazzurri di Inzaghi sono favoritissimi, secondo gli esperti Sisal, a 1,40 contro il Viktoria Plzen, vincente a 7,50, con il pareggio offerto a 4,75. Le due formazioni si incontrano per la prima volta con la formazione ceca che ha vinto appena tre partite sulle 12 disputate contro squadre italiane. Entrambe andranno a caccia dei tre punti giocando una gara prettamente offensiva: l’Over, a 1,65, si fa preferire all’Under, in quota a 2,10. Un rigore, ipotesi che si gioca a 2,75, non è da escludere così come va tenuto in considerazione un Ribaltone dato invece a 7,50. Marcelo Brozovic, cuore del gioco dell’Inter, ...

