BRESCIA | forte rialzo dell’export nel 2° trimestre 2022 6 | 1 miliardi

Il risultato è legato, in particolare, all'aumento delle quotazioni delle materie prime. · EXPORT: tra aprile e giugno 2022, le vendite, pari a 6.130 milioni, aumentano del 22,5% rispetto al 2° trimestre 2021 (tendenziale); · EXPORT: nella prima metà dell'anno, le vendite, attestatesi a 11.639 milioni, evidenziano una crescita del 25,0% rispetto allo stesso periodo del 2021; · SALDO COMMERCIALE: 3.931 milioni di euro nel primo semestre, di fatto invariato nei confronti del 2021, a seguito della forte crescita dell'import (+43,2%). Nel 2° trimestre del 2022, l'export BRESCIAno si attesta a 6.130 milioni di euro, il valore più alto di sempre, ed evidenzia una crescita del 22,5% sullo stesso periodo del 2021. Anche per gli acquisti dall'estero si assiste a una ...

