Bancomat impazzito le dà soldi gratis: quel che fa è sorprendente (Di martedì 13 settembre 2022) L’anomalia dello sportello potrebbe lasciar presagire di aver prelevato a vuoto; si rischia invece di perdere denaro. Cosa è successo Dovremmo rimetterci alle statistiche per conoscere la percentuale di coloro che si recano presso la filiale di fiducia, entrano, vanno allo sportello dell’impiegato per chiedere il prelievo di una somma. Anche in mancanza di dati, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 13 settembre 2022) L’anomalia dello sportello potrebbe lasciar presagire di aver prelevato a vuoto; si rischia invece di perdere denaro. Cosa è successo Dovremmo rimetterci alle statistiche per conoscere la percentuale di coloro che si recano presso la filiale di fiducia, entrano, vanno allo sportello dell’impiegato per chiedere il prelievo di una somma. Anche in mancanza di dati, L'articolo proviene da Consumatore.com.

deg_giuseppe : #Bancomat impazzito ad #Acerra, donna cerca i proprietari e restituisce i soldi - francobus100 : Bancomat impazzito ad Acerra, donna cerca i proprietari e restituisce i soldi - matteglam : @MaryMDD9 Per non parlare di corne rideva mentre sputava cartellini rossi come un bancomat impazzito -