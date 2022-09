Zuppa di Porro 12 settembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 settembre 2022)di. Accurate notizie dal fronte, dove i russi rovinano. Gli ucraini avrebbero riconquistato tremilachilonetri quadrati per il Corsera; per la prima della Repuublica diventano 8mila. Conte ne è felice, ma al Fatto dice che non vuole dare più armi. E mauro di Rep ne aprofitta: si può andare al governo divisi sulla guerra? doanda fintamente retorica. meloni al Duomo, faremo i nostri interessi in Europa, Salvini la saluta e poi vede il cav e Rep ci monta retrscena: dopo il 25 dobbiamo ridurre potere di Gorgia. Squadrismo contro i gazebo leghisti, ma non vale. Da leggere Guzzanti sul Giornale. Il corsera dedica il solito spazio al sua Calenda e il Giornale dedica gli insopportabili a Tabacci. Guerri dice che ora ci penserano i Pm. Epensate un po’ Woodckoch è candidato al Csm. E c’è chi dice cge Conte e Meloni vogliono l’inciuco. vabbèsi legge ...