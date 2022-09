Vota Antonio Vota Antonio

Leggi su butac

(Di lunedì 12 settembre 2022) Iniziano ad arrivare sempre più segnalazioni dedicate alle imminenti elezioni italiane. L’ultima in ordine di tempo è quella che ci chiede di verificare un video che sta circolando in maniera consistente, questo: A noi l’avete inviato su WhatsApp, dove ci pare di capire sia diventato virale, ma come segnalato da Open è stato condiviso anche su YouTube da Beppe Grillo, che nella descrizione ha usato queste parole: Ho ricevuto questo video, guardatelo. Non sappiamo se sia vero o un falso. Per tutti gli italiani all’estero: fateci sapere se anche voi avete ricevuto santini elettorali all’interno della documentazione di voto. Se fosse vero ciò che si afferma nel video sarebbe una truffa alla luce del sole. Dobbiamo assolutamente avviare una riforma sostanziale del meccanismo di voto degli italiani all’estero, utilizzando nuove tecnologie, come l’i-vote, il voto via Internet, che il M5S ...