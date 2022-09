UNOMATTINA: IL BUONGIORNO DI RAI1 CON LA GENTILEZZA DI MASSIMILIANO OSSINI (Di lunedì 12 settembre 2022) Da lunedì 12 settembre alle 9:00, subito dopo le notizie del Tg1, ritorna UNOMATTINA, il tradizionale appuntamento che da oltre trent’anni tiene compagnia al pubblico di RAI1. Il programma si presenta con una scenografia rinnovata, dove resta come padrone di casa MASSIMILIANO OSSINI. Protagonista di questa stagione il racconto di un paese che fa i conti con i temi legati alla crisi: occupazione, caro energia, spesa alimentare sempre più pesante. Con lo stile garbato e puntuale del servizio pubblico, gli ospiti in studio proporranno suggerimenti e ricette per contenere i costi della vita quotidiana, mentre i servizi e i collegamenti terranno aperta una finestra attenta e curiosa sul tutto il territorio. Non mancheranno gli aggiornamenti sull’attualità, cultura e spettacolo e naturalmente l’ambiente e tutti i ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 12 settembre 2022) Da lunedì 12 settembre alle 9:00, subito dopo le notizie del Tg1, ritorna, il tradizionale appuntamento che da oltre trent’anni tiene compagnia al pubblico di. Il programma si presenta con una scenografia rinnovata, dove resta come padrone di casa. Protagonista di questa stagione il racconto di un paese che fa i conti con i temi legati alla crisi: occupazione, caro energia, spesa alimentare sempre più pesante. Con lo stile garbato e puntuale del servizio pubblico, gli ospiti in studio proporranno suggerimenti e ricette per contenere i costi della vita quotidiana, mentre i servizi e i collegamenti terranno aperta una finestra attenta e curiosa sul tutto il territorio. Non mancheranno gli aggiornamenti sull’attualità, cultura e spettacolo e naturalmente l’ambiente e tutti i ...

