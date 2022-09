Su RaiPlay e Rai3 riparte 'Ossi di Seppia' la docuserie sui grandi fatti che ricordiamo (Di lunedì 12 settembre 2022) Torna su RaiPlay e su Rai3, rispettivamente il 13 settembre e il 16 settembre'Ossi di Seppia, quello che ricordiamo', la serie non fiction che ha già riscosso numerosi consensi nelle due precedenti ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022) Torna sue su, rispettivamente il 13 settembre e il 16 settembre'di, quello che', la serie non fiction che ha già riscosso numerosi consensi nelle due precedenti ...

RaiTre : Ospite speciale di #ViaDeiMattiNumero0: @niccolofabi! ?? ?? Valentina Cenni e @StefanoBollani vi aspettano questa se… - RaiTre : *Attenzione* Per esigenze di palinsesto la prossima puntata di @Presa_Diretta 'SOLE VENTO URANIO' andrà in onda dom… - RaiTre : Il seme della Resistenza. «Dal granaio d’Italia, in Puglia, alle mele dell’Alto Adige, c’è un seme che sta germinan… - alessandro75 : RT @Presa_Diretta: Il Parlamento Europeo ha votato: le industrie del gas e del nucleare sono considerate sostenibili dal punto di vista amb… - vitosidoti : RT @SViadiDamasco: ?? Incontri che cambiano la vita ?? Eva Crosetta ospita don Luigi Maria Epicoco @EpicocoLM Tra poco, ore 8.30 su #Rai3… -