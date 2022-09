Scuola, tornano in aula gli studenti di altre 7 regioni: mancano 200mila insegnanti (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono oltre 7 milioni gli alunni per l’anno scolastico 2022/2023, il primo dopo tre anni che vedrà studenti e docenti senza mascherine (tranne i fragili) e in presenza, senza che sia prevista la Dad in caso di positività. Oggi rientrano in aula i ragazzi e le ragazze di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il ministro Bianchi ha detto che “non mancano docenti”, ma i sindacati non sono d’accordo e segnalano l’assenza anche di 15mila amministrativi e circa 500 dirigenti Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono oltre 7 milioni gli alunni per l’anno scolastico 2022/2023, il primo dopo tre anni che vedràe docenti senza mascherine (tranne i fragili) e in presenza, senza che sia prevista la Dad in caso di positività. Oggi rientrano ini ragazzi e le ragazze di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il ministro Bianchi ha detto che “nondocenti”, ma i sindacati non sono d’accordo e segnalano l’assenza anche di 15mila amministrativi e circa 500 dirigenti

repubblica : La scuola e il sogno di un anno normale. Lettera ai ragazzi che tornano in classe - GraziaCannaril1 : RT @MIsocialTW: Da oggi, con date diverse a seconda dei calendari regionali, studentesse e studenti tornano in aula per riprendere le lezio… - EttoreCasoni : RT @MIsocialTW: Da oggi, con date diverse a seconda dei calendari regionali, studentesse e studenti tornano in aula per riprendere le lezio… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #COVID19 #Scuola primo giorno con nuove regole: via #dad #mascherine e distanziamento. Tornano le gite - Aboutme_Tonya : Mi ha sempre fatto strano vedere ragazz* che tornano a scuola oggi quando da me la scuola inizia direttamente il 15… -