Regina: folla a Edimburgo, a Londra atteso un milione di persone (Di lunedì 12 settembre 2022) S'ingrossa la folla a Edimburgo, secondo le indicazioni dei media britannici, nell'attesa del primo momento di omaggio pubblico da questo pomeriggio alle spoglie di Elisabetta II. Molta gente è in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) S'ingrossa la, secondo le indicazioni dei media britannici, nell'attesa del primo momento di omaggio pubblico da questo pomeriggio alle spoglie di Elisabetta II. Molta gente è in ...

RaiNews : Italia della pallavolo vince i mondiali per la quarta volta, il ritorno tra i banchi di milioni di studenti e la fo… - laregione : Bagno di folla per il primo omaggio alle spoglie della regina - biancacle : RT @RaiNews: Italia della pallavolo vince i mondiali per la quarta volta, il ritorno tra i banchi di milioni di studenti e la folla per il… - domenicosabell1 : Regina Elisabetta, il feretro è a Edimburgo. Ali di folla lungo il percorso, due milioni attesi in strada - anperillo : RT @RaiNews: Italia della pallavolo vince i mondiali per la quarta volta, il ritorno tra i banchi di milioni di studenti e la folla per il… -