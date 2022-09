Questa non è Elisabetta II che «butta il pane ai bambini africani» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 10 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che riprende un filmato d’epoca in cui si vedono due donne vestite di bianco mentre lanciano qualcosa, da sotto un porticato di un edificio, a dei bambini. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «Elisabetta 2 butta il pane ai bambini africani…..». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra un episodio svoltosi in Africa e non ritrae la regina Elisabetta II, deceduta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. Il filmato è stato in realtà girato a inizio del 1900 dal regista francese Gabriel Veyre nell’Indocina francese (territorio asiatico in precedenza sotto il controllo della Francia e poi ... Leggi su facta.news (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 10 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che riprende un filmato d’epoca in cui si vedono due donne vestite di bianco mentre lanciano qualcosa, da sotto un porticato di un edificio, a dei. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «ilai…..». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra un episodio svoltosi in Africa e non ritrae la reginaII, deceduta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. Il filmato è stato in realtà girato a inizio del 1900 dal regista francese Gabriel Veyre nell’Indocina francese (territorio asiatico in precedenza sotto il controllo della Francia e poi ...

