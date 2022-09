Milan, infiammazioni saltuarie per Origi: l’attaccante andrà in Belgio per risolvere il problema (Di lunedì 12 settembre 2022) La storia tra il Milan e Divock Origi non è iniziata proprio con il piede giusto. l’attaccante belga, infatti, finora ha giocato davvero poco a causa di alcuni problemi fisici. Stando a quanto riportato da Milannews.it l’ex giocatore del Liverpool soffrirebbe di infiammazioni saltuarie e, durante la pausa per le Nazionali, volerà in Belgio per svolgere un lavoro specifico sotto gli occhi dei medici della sua Nazionale. Origi, dunque, non sarà a disposizione per il big-match di domenica sera contro il Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) La storia tra ile Divocknon è iniziata proprio con il piede giusto.belga, infatti, finora ha giocato davvero poco a causa di alcuni problemi fisici. Stando a quanto riportato danews.it l’ex giocatore del Liverpool soffrirebbe die, durante la pausa per le Nazionali, volerà inper svolgere un lavoro specifico sotto gli occhi dei medici della sua Nazionale., dunque, non sarà a disposizione per il big-match di domenica sera contro il Napoli. SportFace.

sportface2016 : #SerieA | #Milan, infiammazioni saltuarie per #Origi: l'attaccante andrà in Belgio per risolvere il problema - milanismoit : ??#ORIGI IN BELGIO PER LA TENDINITE ?????? @DivockOrigi vola in Belgio a curarsi. L'ex Liverpool è guarito dall'infor… - SportHubOff : ?????? #Milan: #Origi accusa saltuariamente infiammazioni o indurimenti al tendine e per questo motivo è stato deciso… - manu_99a : @useriosi @milan_corner @TeofiloSteven In realtà ha giocato il giusto anzi anche poco, più che altro se stai fuori… -