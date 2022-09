Juventus-Salernitana | abbaglio clamoroso ma niente errore tecnico | ecco perché la partita non può essere rigiocata

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) La sfida traè stata inevitabilmente segnata da quanto successo in pieno recupero, quando il gol di Milik è stato annullato per una posizione di Bonucci giudicata irregolare e influente sull’azione, in quanto il Var non ha tenuto conto di Candreva che, rimasto nei pressi della bandierina, di fatto teneva in gioco tutti. Unassolutamente incredibile, ma non c’è alcuna speranza, per i tifosi bianconeri, che lasi possa rigiocare per. Infatti, questa fattispecie è totalmente esclusa nel protocollo Var, nel senso che nessunprovocato dalla tecnologia può portare alla ripetizione di una gara. SportFace.