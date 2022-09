Incentivi auto: ricorso al TAR da parte degli ambientalisti (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli automobilisti stanno ancora beneficiando dell’ecobonus per l’acquisto delle proprie vetture, anche la misura del governo Draghi è stata sottoposta a ricorso al TAR da parte di alcune associazioni ambientaliste. In particolare, Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Cittadini per l’aria, coadiuvate da Transport & Environment, hanno deciso all’unanimità di ricorrere al TAR contro il Dpcm del 6 aprile 2022 sugli Incentivi auto per gli anni 2022, 2023 e 2024. A loro dire, l’erogazione dei contributi non riguarda solo, come dovrebbe essere, veicoli con motori ecologici, ma anche vetture con motori endotermiche. Per questo – si sostiene – sono stati spesi quasi 3 miliardi di fondi pubblici in tre anni, pur avendo in circolazione il numero più basso di auto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Glimobilisti stanno ancora beneficiando dell’ecobonus per l’acquisto delle proprie vetture, anche la misura del governo Draghi è stata sottoposta aal TAR dadi alcune associazioni ambientaliste. In particolare, Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Cittadini per l’aria, coadiuvate da Transport & Environment, hanno deciso all’unanimità di ricorrere al TAR contro il Dpcm del 6 aprile 2022 sugliper gli anni 2022, 2023 e 2024. A loro dire, l’erogazione dei contributi non riguarda solo, come dovrebbe essere, veicoli con motori ecologici, ma anche vetture con motori endotermiche. Per questo – si sostiene – sono stati spesi quasi 3 miliardi di fondi pubblici in tre anni, pur avendo in circolazione il numero più basso di...

