In libreria dal 16 settembre "S'i' fosse whisky" del cantautore romano Piji, il primo volume della collana di poesia Improvvisazioni della Morellini, curata da Elena Mearini e Marco Saya con il contributo per la parte dei Piccoli saggi filopoetici di Angelo De Stefano. cantautore, conduttore radiofonico e teatrante, Pierluigi Siciliani (alias Piji) raccoglie in questa sue "pagine poetiche" (così le definisce l'autore nella presentazione dell'opera) pensieri, appunti e bozze di canzoni sparse tra i quaderni di vent'anni di carriera che rischiavano di rimanere tra la polvere della libreria di casa e che invece, grazie alla spinta dei due animatori della collana, trovano adesso una collocazione organica, all'interno però di un volume che procede libero e sregolato come un'improvvisazione jazz. Con le popsìe di questa raccolta, partendo spesso da uno spunto quotidiano o dalla rielaborazione di esperienze ...

