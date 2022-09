“Impresentabili”, perché i partiti non riescono a farne a meno? Segui la diretta con Peter Gomez (Di lunedì 12 settembre 2022) “Impresentabili”, perché i partiti non riescono a farne a meno? Segui la diretta con il direttore de IlFattoquotidiano.it, Peter Gomez, e Salvatore Frequente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) “”,nonlacon il direttore de IlFattoquotidiano.it,, e Salvatore Frequente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : “Impresentabili”, perché i partiti non riescono a farne a meno? Segui la diretta con Peter Gomez - GianmarioAngius : RT @CiaoNando: Perché i media non presentano la lista degli impresentabili alle elezioni anziché i sondaggi farlocchi? Ecco la classifica g… - gjscco : RT @CiaoNando: Perché i media non presentano la lista degli impresentabili alle elezioni anziché i sondaggi farlocchi? Ecco la classifica g… - 62rosse : RT @CiaoNando: Perché i media non presentano la lista degli impresentabili alle elezioni anziché i sondaggi farlocchi? Ecco la classifica g… - Loredan23086243 : RT @CiaoNando: Perché i media non presentano la lista degli impresentabili alle elezioni anziché i sondaggi farlocchi? Ecco la classifica g… -