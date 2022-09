Impianto ecoballe, manifestazione di protesta al Comune: “Basta impianti a Giugliano” (Di lunedì 12 settembre 2022) Giugliano. Si sono riuniti all’esterno del Comune per manifestare contro l’inaugurazione dell’Impianto di smaltimento delle ecoballe di Ponte Riccio. Circa 50 tra cittadini e associazioni hanno protestato bloccando anche il traffico al Corso Campano. “Questa terra ha già dato, Basta devastazione ambientale” hanno detto i manifestanti. Giugliano, protesta contro Impianto ecoballe Ora che l’Impianto è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 settembre 2022). Si sono riuniti all’esterno delper manifestare contro l’inaugurazione dell’di smaltimento delledi Ponte Riccio. Circa 50 tra cittadini e associazioni hannoto bloccando anche il traffico al Corso Campano. “Questa terra ha già dato,devastazione ambientale” hanno detto i manifestanti.controOra che l’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

