Elezioni in Svezia, maggioranza di un soffio al Centrodestra (Di lunedì 12 settembre 2022) La Svezia al voto conferma i pronostici e assegna una maggioranza, sia pure risicatissima, ai conservatori a trazione di estrema destra. Ma i socialdemocratici della premier Andersson sono il primo partito. Il partito più votato alle Elezioni dell’11 settembre risulta quello dei socialdemocratici della premier in carica Magdalena Andersson. La maggioranza dei suffragi, però, va al Centrodestra con inclusa l’estrema destra: per soli 3 seggi. Si tratta di un risultato provvisorio: quello definitivo non sarà disponibile prima di mercoledì 14 settembre. Mancano infatti i risultati dei voti degli svedesi all’estero. Tuttavia lo smacco e la delusione è stata bruciante per il campo del Centrosinistra nel suo complesso. Foto Ansa/Epa Ali LorestaniÈ praticamente lo stesso risultato elettorale precedente ma a ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 settembre 2022) Laal voto conferma i pronostici e assegna una, sia pure risicatissima, ai conservatori a trazione di estrema destra. Ma i socialdemocratici della premier Andersson sono il primo partito. Il partito più votato alledell’11 settembre risulta quello dei socialdemocratici della premier in carica Magdalena Andersson. Ladei suffragi, però, va alcon inclusa l’estrema destra: per soli 3 seggi. Si tratta di un risultato provvisorio: quello definitivo non sarà disponibile prima di mercoledì 14 settembre. Mancano infatti i risultati dei voti degli svedesi all’estero. Tuttavia lo smacco e la delusione è stata bruciante per il campo del Centrosinistra nel suo complesso. Foto Ansa/Epa Ali LorestaniÈ praticamente lo stesso risultato elettorale precedente ma a ...

