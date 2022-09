Derby Milan-Inter 3-2: ecco la ‘Suma-cam’ sulla stracittadina (Video) (Di lunedì 12 settembre 2022) ecco come Mauro Suma, celebre voce rossonera di 'Milan TV', ha commentato il Derby Milan-Inter vinto per 3-2 dai rossoneri il 3 settembre Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 settembre 2022)come Mauro Suma, celebre voce rossonera di 'TV', ha commentato ilvinto per 3-2 dai rossoneri il 3 settembre

AntoVitiello : In merito ai cori antisemiti intonati nel #derby, il #Milan farà una segnalazione alla Procura. - AntoVitiello : La vista odierna di Gerry #Cardinale alla squadra al centro sportivo di Milanello dopo la vittoria del #derby… - AntoVitiello : ?? #Milan arrivato allo stadio... Ci siamo ??? #derby #MilanInter - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Derby #MilanInter 3-2: ecco la '@mauro_suma-cam' sulla stracittadina (#Video) - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #Suma… - peppismo : Lazio-Napoli rigore non dato per gomitata su Lazzari, la settimana dopo Lazio-Verona rigore non dato al Verona per… -