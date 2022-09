CorSport: Spalletti considera Raspadori un camaleonte tattico (Di lunedì 12 settembre 2022) Giacomo Raspadori è il camaleonte del Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Spalletti lo considera un jolly. “Sabato ha cominciato da centravanti, al posto di Osi e poi, dopo l’ingresso del Cholito, ha prima recitato da esterno sinistro del tridente e poi s’è spostato sull’asse sinistro del tris di trequarti. Con Fiorentina e Lecce, invece, ha recitato a ridosso della punta, e ciò significa che per il signor Luciano è una sorta di camaleonte tattico. Un camaleonte azzurro”. Gli manca solo l’esordio in Champions, non l’ha mai giocata. Potrebbe essere il suo turno contro i Rangers, mercoledì. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Giacomoè ildel Napoli, scrive il Corriere dello Sport.loun jolly. “Sabato ha cominciato da centravanti, al posto di Osi e poi, dopo l’ingresso del Cholito, ha prima recitato da esterno sinistro del tridente e poi s’è spostato sull’asse sinistro del tris di trequarti. Con Fiorentina e Lecce, invece, ha recitato a ridosso della punta, e ciò significa che per il signor Luciano è una sorta di. Unazzurro”. Gli manca solo l’esordio in Champions, non l’ha mai giocata. Potrebbe essere il suo turno contro i Rangers, mercoledì. L'articolo ilNapolista.

