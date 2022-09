Caressa: “Juve-Salernitana, incredibile doppio errore tecnico. È gravissimo” (Di lunedì 12 settembre 2022) Fabio Caressa giornalista di Sky commenta il presunto errore del Var i Juve-Salernitana: “Due errori tecnici, così è grave“. Il giornalista durante la puntata del ‘Club’ in onda su Sky prima di ricevere l’immagine, in cui si vede Candreva che tiene in gioco Bonucci aveva già sentenziato: “Gli arbitri hanno detto che se un giocatore prova a colpire la palla loro chiamano fuorigioco, però poi le situazioni vanno interpretate e credo che qui non ci siano gli estremi per annullare il gol”. Juve-Salernitana: Caressa scrive a Rocchi Durante la puntata del Club, Caressa ha anche scritto in diretta a Rocchi per ricevere spiegazioni su quanto accaduto. Anche perché è arrivata anche l’immagine in cui, secondo le linee tracciate da Sky, c’è Candreva che tiene in ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022) Fabiogiornalista di Sky commenta il presuntodel Var i: “Due errori tecnici, così è grave“. Il giornalista durante la puntata del ‘Club’ in onda su Sky prima di ricevere l’immagine, in cui si vede Candreva che tiene in gioco Bonucci aveva già sentenziato: “Gli arbitri hanno detto che se un giocatore prova a colpire la palla loro chiamano fuorigioco, però poi le situazioni vanno interpretate e credo che qui non ci siano gli estremi per annullare il gol”.scrive a Rocchi Durante la puntata del Club,ha anche scritto in diretta a Rocchi per ricevere spiegazioni su quanto accaduto. Anche perché è arrivata anche l’immagine in cui, secondo le linee tracciate da Sky, c’è Candreva che tiene in ...

