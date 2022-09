(Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. - (Adnkronos) - "E' stato un piacere veder giocare l'ieri. Una squadrache ha fatto girare bene la palla e ha quasi sempre preso i tiri giusti. Un secondo tempo di livello altissimo, contro la squadra favorita per vincere l'Europeo. Davvero complimenti ai ragazzi e al Poz". Il monumento della pallacanestrona Dinocommenta così all'Adnkronos il successo degli azzurri del ct Pozzecco sulla Serbia negli ottavi di finale dei campionati europei di pallacanestro. "Orale è-sottolinea-. Ora affrontiamo la Francia, un'altra delle grandi favorite al titolo, piena di giocati Nba ma scenderemo in campo senza paura perché la convinzione che ci ha dato il ...

Basket: Meneghin, 'Italia compatta e coraggiosa, nessun traguardo le è precluso' Condividi questo articolo:Roma, 12 set. – (Adnkronos) – "E' stato un piacere veder giocare l'Italia ieri. Una squadra compatta, coraggiosa che ha fatto girare bene la palla e ha quasi sempre preso i t ...Gli azzurri affrontano la nazionale di Pesic negli ottavi di finale di EuroBasket.