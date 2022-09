Automobilisti positivi ad alcol e droga | in una sola notte ritirate 31 patenti a Firenze

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 settembre 2022) Al via una campagna straordinaria di controlli delle condizioni psicofisiche dei conducenti organizzata, su input del Servizio Polizia Stradale, dalla Sezione Polizia Stradale diunitamente a quelle di Pistoia e Prato, con il personale della Questura del capoluogo toscano, della Polizia Municipale die con l’ausilio di un laboratorio di analisi mobile. Il controllo è stato reso ancora più incisivo dalla presenza di Barak, il cane poliziotto dei Cinofili della Questura di Bologna. L’iniziativa fiorentina arriva dopo un periodo maledetto in cui in tutta Italia, gli incidenti e le morti sulle strade, sulle autostrade o sulle semplici strisce pedonali rosultaono essere state perpetrate da soggetti in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe. E’ una carneficina quella che le cronache di questi ultimi mesi ci ...