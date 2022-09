Al via i vaccini anti Covid bivalenti, regioni in ordine sparso: dove è partita la campagna e come ci si prenota (Di lunedì 12 settembre 2022) Parte ufficialmente oggi, 12 settembre, la nuova fase della campagna vaccinale: in molte regioni, infatti, da oggi è possibile prenotare il secondo richiamo (o quarta dose) con i nuovi vaccini bivalenti (Comirnaty di Pfizer e Spikevax di Moderna), ossia le versioni aggiornate dei vaccini a Rna messaggero (mRna), tarate non solo sul ceppo originario del Coronavirus ma per essere efficaci anche contro la sottovariante Ba.1 di Omicron. In alcune regioni sono state già avviate le somministrazioni. come è già successo con le fasi vaccinali precedenti, ogni regione corre alla sua velocità, in base alla disponibilità numerica delle dosi e alle modalità di somministrazione previste dalle strutture preposte. Entro la fine del mese tutte le ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Parte ufficialmente oggi, 12 settembre, la nuova fase dellavaccinale: in molte, infatti, da oggi è possibilere il secondo richiamo (o quarta dose) con i nuovi(Comirnaty di Pfizer e Spikevax di Moderna), ossia le versioni aggiornate deia Rna messaggero (mRna), tarate non solo sul ceppo originario del Coronavirus ma per essere efficaci anche contro la sottovariante Ba.1 di Omicron. In alcunesono state già avviate le somministrazioni.è già successo con le fasi vaccinali precedenti, ogni regione corre alla sua velocità, in base alla disponibilità numerica delle dosi e alle modalità di somministrazione previste dalle strutture preposte. Entro la fine del mese tutte le ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1. #ANSA - alto_adige : Al via domani (13 settembre) in Alto Adige le prenotazioni per i vaccini bivalenti anti-Omicron: raccomandati a ove… - infoitsalute : Ausl Romagna. Vaccini Covid bivalenti: al via prenotazioni, anche i Medici di Famiglia in campo - TontiSalvatore : RT @Cartabellotta: Da #EMA via libera ai #vaccini 'aggiornati' a #Omicron BA.4 e BA.5 - silviodarcorrea : RT @laperlaneranera: Mussolini brucia il Debito Pubblico al Vittoriano mentre Draghi lo Aumenta per gli Armamenti???????? profughi e vaccini… -