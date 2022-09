Un altro domani, anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022: Julia non è incinta! (Di domenica 11 settembre 2022) Un altro domani focalizzerà l'attenzione sulla gravidanza di Julia, ma ci saranno clamorose sorprese, come rivelano le anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022. Carmen sarà sempre più insofferente per i preparativi del suo matrimonio con Victor, mentre Sergio cercherà di riavvicinarsi a Julia, ma lei non vorrà saperne. Poco dopo, però, la Infante chiuderà con Tirso e si confronterà con Diana, la quale la solleciterà a chiarire le cose con il suo ex marito. Intanto, Cloe sarà intenzionata a trasferirsi a Madrid per riconquistare Dani, mentre Maria non riuscirà ad essere sincera con lei. In seguito, Carmen non vorrà accompagnare Victor ad un'importante serata al Rio Club e lui si confiderà con Patricia che, poco dopo, affronterà la ragazza. Carmen, a quel punto, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 11 settembre 2022) Unfocalizzerà l'attenzione sulla gravidanza di, ma ci saranno clamorose sorprese, come rivelano ledal 12 al 16. Carmen sarà sempre più insofferente per i preparativi del suo matrimonio con Victor, mentre Sergio cercherà di riavvicinarsi a, ma lei non vorrà saperne. Poco dopo, però, la Infante chiuderà con Tirso e si confronterà con Diana, la quale la solleciterà a chiarire le cose con il suo ex marito. Intanto, Cloe sarà intenzionata a trasferirsi a Madrid per riconquistare Dani, mentre Maria non riuscirà ad essere sincera con lei. In seguito, Carmen non vorrà accompagnare Victor ad un'importante serata al Rio Club e lui si confiderà con Patricia che, poco dopo, affronterà la ragazza. Carmen, a quel punto, ...

elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - OfficialASRoma : Mourinho: “Preferisco perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0. È dura per noi, è dura per i tifosi. Però è… - NicolaPorro : ?? L’idiozia del tetto al prezzo di gas e petrolio, il rischio di milioni di disoccupati e la folle teoria del Doman… - federlor111 : RT @sdavite110: Non vorrei essere come quelli che esultano per la vittoria di un contendente sull’altro, non solo perché la guerra come la… - Cor10Nando : @Martina97909881 Buongiorno Martina ??????? Domani è un'altro giorno ?? -