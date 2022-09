Totti rompe il silenzio con Aldo Cazzullo sul Corriere: «Non ho tradito io per primo» (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti, ex numero 10 dell’As Roma, ha parlato in merito alla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi dopo 20 anni insieme. E lo ha fatto un’intervista scoop del Corriere della Sera, firmata da uno dei più grandi intervistatori della testata, Aldo Cazzullo. «Ne parlano tutti, tranne me. Non ho ancora detto una parola. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Ora basta», dice lo storico capitano giallorosso. «In particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Ma non sono stato io a tradire per primo». Il riferimento è al presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi, 34 anni: Dagospia ha pubblicato una foto in cui il 4 dicembre 2021 i due sono seduti poco distanti allo stadio. La ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco, ex numero 10 dell’As Roma, ha parlato in merito alla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi dopo 20 anni insieme. E lo ha fatto un’intervista scoop deldella Sera, firmata da uno dei più grandi intervistatori della testata,. «Ne parlano tutti, tranne me. Non ho ancora detto una parola. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Ora basta», dice lo storico capitano giallorosso. «In particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Ma non sono stato io a tradire per». Il riferimento è al presunto tradimento dicon Noemi Bocchi, 34 anni: Dagospia ha pubblicato una foto in cui il 4 dicembre 2021 i due sono seduti poco distanti allo stadio. La ...

CorriereCitta : Totti rompe il silenzio: ‘Non ho tradito io per primo, ecco cosa è successo con Ilary’ - Today_it : Totti rompe il silenzio: 'Non ho tradito per primo, ho trovato i messaggi' - PalermoToday : Totti rompe il silenzio: 'Non ho tradito per primo, ho trovato i messaggi' - romatoday : Totti rompe il silenzio: 'Non ho tradito per primo, ho trovato i messaggi' - tempoweb : Francesco #Totti rompe il silenzio su #Ilary Blasi: 'Non ho tradito io per primo'. Gli sms spiati, la storia con… -