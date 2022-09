Totti | ' Ilary e il suo tradimento scoperto | uno shock Poi è arrivata Noemi'

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - ElisaDospina : La gestione della comunicazione di #Totti è sempre stata zoppicante. Al @Corriere dichiara che Ilary ha avuto più u… - chiacchierespa1 : La guerra Totti/Ilary é appena iniziata. Sono convinta che i tradimenti ci siano stati da entrambi e poco cambia ch… - g_l_morotti : RT @Phastidio: Funziona così: accordo tra Totti e Ilary ancora molto lontano e si parte con le interviste 'esclusive' a cuore sanguinante p… -

FrancescoBlasi a luglio hanno comunicato la separazione consensuale: riviviamo le dediche d'amore più belle dell'ex capitano ...Questo sarebbe il vero snodo cruciale - 'lo spartiacque' - nella storia ventennale tra. Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutti quel tempo in ...Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento.Roma, 11 set. (askanews) - 'Ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale', 'in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io.