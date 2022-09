Totti e Ilary: se la favola d’amore diventa un incubo: bugie, tradimenti e un matrimonio tenuto con la colla (Di domenica 11 settembre 2022) Una favola d’amore durata 20 anni abbiamo pensato tutti, una di quelle coppie che non ti può deludere. E invece nel giro di soli 6 mesi tutto è cambiato. La favola d’amore è diventata un incubo. Un matrimonio da sogno un inferno. Oggi Francesco Totti, dopo un’estate passata a leggere la qualunque sul suo conto, rilascia una intervista esclusiva al Corriere della sera e racconta tutto, ma proprio tutto. La sua versione si intende. Ma Ilary Blasi non ne esce bene, anzi ne esce malissimo. E se l’intento era quello di tutelare i figli, bhè come volesse farlo l’ex capitano dalla Roma non è chiaro, avendo parlato di una moglie che lo ha tradito più volte, di una donna che non lo ha mai capito, che non è mai stata al suo fianco nei momenti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) Unadurata 20 anni abbiamo pensato tutti, una di quelle coppie che non ti può deludere. E invece nel giro di soli 6 mesi tutto è cambiato. Lata un. Unda sogno un inferno. Oggi Francesco, dopo un’estate passata a leggere la qualunque sul suo conto, rilascia una intervista esclusiva al Corriere della sera e racconta tutto, ma proprio tutto. La sua versione si intende. MaBlasi non ne esce bene, anzi ne esce malissimo. E se l’intento era quello di tutelare i figli, bhè come volesse farlo l’ex capitano dalla Roma non è chiaro, avendo parlato di una moglie che lo ha tradito più volte, di una donna che non lo ha mai capito, che non è mai stata al suo fianco nei momenti ...

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - ElisaDospina : La gestione della comunicazione di #Totti è sempre stata zoppicante. Al @Corriere dichiara che Ilary ha avuto più u… - repubblica : La verita di Totti: 'Non ho tradito io per primo ma ho scoperto Ilary guardando il suo cellulare. Noemi è venuta do… - MarinMarzia : RT @ElisaDospina: La gestione della comunicazione di #Totti è sempre stata zoppicante. Al @Corriere dichiara che Ilary ha avuto più uomini… - arcticminnie : RT @Giulio_Secondo_: Il degrado di un Paese lo noti anche da questo: l'#italvolley è in finale mondiale dopo 24 anni e il principale quotid… -