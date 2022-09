Scuola, nominato il 90% dei supplenti: «Avvio regolare» (Di domenica 11 settembre 2022) La prima campanella. Coperti 3.226 posti su 3.500 in Bergamasca. Resta l’incognita rinunce, «ma non saranno tante». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 settembre 2022) La prima campanella. Coperti 3.226 posti su 3.500 in Bergamasca. Resta l’incognita rinunce, «ma non saranno tante».

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Scuola, nominato il 90% dei supplenti: «Avvio regolare» - webecodibergamo : Scuola, nominato il 90% dei supplenti: «Avvio regolare» - AnnigioGiovanni : @Viv_Dany @zeitblomserenus @lorepregliasco @UniLUISS Quando studiavo Giurisprudenza alla Sapienza un professore del… - PaperinikEdonna : RT @cronaca_di_ieri: 28/08/22 CAMPOBASSO (CB) - Scuola in lutto per la scomparsa di Fabio Calandrella 59 anni, laureato in Giurisprudenza… - MenegazziMarina : RT @cronaca_di_ieri: 28/08/22 CAMPOBASSO (CB) - Scuola in lutto per la scomparsa di Fabio Calandrella 59 anni, laureato in Giurisprudenza… -