Roma, a Empoli tocca a Abraham: Mou si aggrappa al suo attaccante (Di domenica 11 settembre 2022) La Roma vuole cancellare le ultime due sconfitte e a Empoli Mou si aggrappa a Abraham per tornare a vincere La Roma vuole cancellare le ultime due sconfitte e a Empoli Mou si aggrappa a Abraham per tornare a vincere. L’attaccante inglese, al momento fermo a quota un gol in stagione, deve sbloccarsi e a Empoli nella scorsa segnò una doppietta decisiva. Il tecnico portoghese si affiderà a lui al centro dell’attacco per uscire dalla mini crisi dopo le sconfitte contro Udinese e Ludogorets. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Lavuole cancellare le ultime due sconfitte e aMou siper tornare a vincere Lavuole cancellare le ultime due sconfitte e aMou siper tornare a vincere. L’inglese, al momento fermo a quota un gol in stagione, deve sbloccarsi e anella scorsa segnò una doppietta decisiva. Il tecnico portoghese si affiderà a lui al centro dell’attacco per uscire dalla mini crisi dopo le sconfitte contro Udinese e Ludogorets. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

gippu1 : Corsi e riCorsi: nella prima giornata di serie A dopo la morte della Regina Elisabetta c'è in calendario Empoli-Rom… - LAROMA24 : Empoli, Zanetti: 'Roma attrezzata per lo scudetto, è più pericoloso difendere lo 0-0 e basta. Dybala fuoriclasse, s… - CalcioNews24 : La #Roma si affida a #Abraham a #Empoli ?? - siamo_la_Roma : ??? #Empoli, #Zanetti suona la carica ??? 'Le due sconfitte della #Roma? Speriamo ce ne sia una terza' ?? Le parole de… - roronacci : #Calcio: Roma; si ferma Zalewski, out con l'Empoli - Agenzia ANSA -