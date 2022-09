Pareggia l’Atalanta, bloccata dalla Cremonese: Napoli al primo posto. La classifica (Di domenica 11 settembre 2022) l’Atalanta Pareggia con a Cremonese match valido per la sesta giornata di Serie A. Ora il Napoli è al primo posto in classifica. Al gol di Demiral ha risposto un altro difensore, Valeri che ha dato il secondo punto in classifica per la Cremonese, che è riuscita a Pareggiare dopo quarto minuti dalla rete degli orobici. Napoli, Milan e Atalanta hanno gli stessi punti in classifica: 14, ma hanno una differenza reti migliore e quindi per il momento sono primi in classifica. Nessuna delle squadre che insegue ha la possibilità di raggiungere gli azzurri. Il Napoli di Spalletti potrà passare una settimana al ... Leggi su napolipiu (Di domenica 11 settembre 2022)con amatch valido per la sesta giornata di Serie A. Ora ilè alin. Al gol di Demiral ha risun altro difensore, Valeri che ha dato il secondo punto inper la, che è riuscita are dopo quarto minutirete degli orobici., Milan e Atalanta hanno gli stessi punti in: 14, ma hanno una differenza reti migliore e quindi per il momento sono primi in. Nessuna delle squadre che insegue ha la possibilità di raggiungere gli azzurri. Ildi Spalletti potrà passare una settimana al ...

napolipiucom : Pareggia l'Atalanta, bloccata dalla Cremonese: Napoli al primo posto. La classifica #AtalantaCremonese… - Agenzia_Ansa : SERIE A | L'Atalanta pareggia in casa con la Cremonese 1-1 e aggancia in vetta alla classifica Napoli e Milan #ANSA - SimmyBrown96 : RT @wazzaCN: La Cremonese contro cui non avremmo dovuto soffrire assolutamente niente e battere 10-0, pareggia con l’Atalanta. È sempre bel… - marcopiccari1 : L'Atalanta pareggia ma facciamo i complementi ad Alvini e alla sua squadra. In campo ci sanno stare e bene. Bravi!!! #AtalantaCremonese - wazzaCN : La Cremonese contro cui non avremmo dovuto soffrire assolutamente niente e battere 10-0, pareggia con l’Atalanta. È… -