L'avanzata ucraina mette in fuga i russi: "Siamo a 50 km dal confine" (Di domenica 11 settembre 2022) Prosegue l'avanzata delle forze armate ucraine con le truppe russe che si starebbero ritirando anche dalla parte settentrionale della regione di Kharkiv in seguito all'avanzata dei militari ucraini. Gli abitanti di Kozacha Lopan, 30 chilometri a nord di Kharkiv, hanno issato a bandiera ucraina, stando a quanto riportato dai media locali, dopo la partenza delle unità russe dalla cittadina, situata a 4 chilometri di distanza dal confine con la russia, occupata all'inizio dell'invasione alla fine di febbraio. Mosca aveva annunciato ieri il ritiro di proprie unità dalla da alcune città strategiche situate nella parte sud della regione di Kharkiv. L'ucraina, fa sapere il comandante in capo delle forze armate Valeriy Zaluzhny. ha riconquistato oltre 3.000 chilometri quadrati di ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Prosegue l'delle forze armate ucraine con le truppe russe che si starebbero ritirando anche dalla parte settentrionale della regione di Kharkiv in seguito all'dei militari ucraini. Gli abitanti di Kozacha Lopan, 30 chilometri a nord di Kharkiv, hanno issato a bandiera, stando a quanto riportato dai media locali, dopo la partenza delle unità russe dalla cittadina, situata a 4 chilometri di distanza dalcon laa, occupata all'inizio dell'invasione alla fine di febbraio. Mosca aveva annunciato ieri il ritiro di proprie unità dalla da alcune città strategiche situate nella parte sud della regione di Kharkiv. L', fa sapere il comandante in capo delle forze armate Valeriy Zaluzhny. ha riconquistato oltre 3.000 chilometri quadrati di ...

