Jessica Selassié senza veli: lo scatto fa impazzire i fan (Di domenica 11 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Jessica Selassié ha condiviso sui suoi canali social una foto in cui è senza veli. L'ex gieffina ha lasciato di stucco tutti i fan: i social in tilt. La principessa etiope sa benissimo come far girare la testa ai fan. L'ex gieffina, dopo aver conquistato l'edizione numero sei del GF Vip, continua a far parlare

testwindyahooi1 : RT @zorzandoTS: JESSICA SELASSIE. NON HO MOLTO DA AGGIUNGERE PERCHÉ LA TUA FREGNAGGINE PARLA DA SÈ. #jessyselassie - riola77 : RT @zorzandoTS: JESSICA SELASSIE. NON HO MOLTO DA AGGIUNGERE PERCHÉ LA TUA FREGNAGGINE PARLA DA SÈ. #jessyselassie - karencorallo2 : RT @zorzandoTS: JESSICA SELASSIE. NON HO MOLTO DA AGGIUNGERE PERCHÉ LA TUA FREGNAGGINE PARLA DA SÈ. #jessyselassie - zorzandoTS : JESSICA SELASSIE. NON HO MOLTO DA AGGIUNGERE PERCHÉ LA TUA FREGNAGGINE PARLA DA SÈ. #jessyselassie - cindygooo : #jeru Jessica Selassie Queen Indiscussa per Sempre?????? -

