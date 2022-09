Il Brasile del cinquantenario (Di domenica 11 settembre 2022) Il gagliardetto dei cinquant’anni Nel1964 la federazione calcistica brasiliana, all’epoca con la denominazione Confederação Brasileira de Desportos (CBD), decise di commemorare il cinquantenario della sua costituzione con la realizzazione di gagliardetti “speciali”. Su di loro, nei formati a scudo ovvero pentagonale, era apposto il logo del cinquantenario costituito dal numero cinquanta cinto da due rami di alloro ed in basso il ricamo dell’anno di fondazione mentre, dal lato opposto, era presente lo stemma della federazione e l’annata della ricorrenza. Il tutto era separato da una banda trasversale con i colori nazionali verde e oro riportati su un fondo azzurro, colorazione che per anni e tutt’ora caratterizza i gagliardetti delle rappresentative brasiliane. Sulla destinazione d’uso di questa tipologia di gagliardetti l’unico ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 11 settembre 2022) Il gagliardetto dei cinquant’anni Nel1964 la federazione calcistica brasiliana, all’epoca con la denominazione Confederaçãoira de Desportos (CBD), decise di commemorare ildella sua costituzione con la realizzazione di gagliardetti “speciali”. Su di loro, nei formati a scudo ovvero pentagonale, era apposto il logo delcostituito dal numero cinquanta cinto da due rami di alloro ed in basso il ricamo dell’anno di fondazione mentre, dal lato opposto, era presente lo stemma della federazione e l’annata della ricorrenza. Il tutto era separato da una banda trasversale con i colori nazionali verde e oro riportati su un fondo azzurro, colorazione che per anni e tutt’ora caratterizza i gagliardetti delle rappresentative brasiliane. Sulla destinazione d’uso di questa tipologia di gagliardetti l’unico ...

