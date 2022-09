Gerry Scotti | “Ho dovuto fare le valigie”: una scena straziante, l’addio più triste della sua vita (Di domenica 11 settembre 2022) Il conduttore Gerry Scotti ha attraversato una fase delicatissima nel suo privato: l’allontanamento ha straziato il suo cuore. Gerry Scotti (fonte youtube)Il navigato conduttore Gerry Scotti rappresenta uno dei fari più luminosi di Mediaset, e da molti anni intrattiene milioni di spettatori con format di successo. Sempre garbato, ottimista e coinvolgente sotto l’occhio delle telecamere, il mattatore lombardo è apprezzato per la sua spiccata umanità e doti comunicative. Percepito come lo “zio d’Italia”, Gerry Scotti è una presenza rassicurante e trasversale, amato da un pubblico di grandi e piccini. Nessuno potrebbe immaginare che nel suo passato il conduttore abbia attraversato un momento di profonda crisi esistenziale. Il suo matrimonio ... Leggi su howtodofor (Di domenica 11 settembre 2022) Il conduttoreha attraversato una fase delicatissima nel suo privato: l’allontanamento ha straziato il suo cuore.(fonte youtube)Il navigato conduttorerappresenta uno dei fari più luminosi di Mediaset, e da molti anni intrattiene milioni di spettatori con format di successo. Sempre garbato, ottimista e coinvolgente sotto l’occhio delle telecamere, il mattatore lombardo è apprezzato per la sua spiccata umanità e doti comunicative. Percepito come lo “zio d’Italia”,è una presenza rassicurante e trasversale, amato da un pubblico di grandi e piccini. Nessuno potrebbe immaginare che nel suo passato il conduttore abbia attraversato un momento di profonda crisi esistenziale. Il suo matrimonio ...

Dansai75 : RT @pazzipergerry: Sabato prossimo torna anche @tusiquevales_it . Posto un video tratto dalla prima edizione del 2014, per me una delle più… - Manuel_trash : RT @pazzipergerry: Sabato prossimo torna anche @tusiquevales_it . Posto un video tratto dalla prima edizione del 2014, per me una delle più… - viltrio : @giuliacavalier gerry_scotti_mio_dio_ma_parla_di_me.gif io da maggio a ottobre non porto *mai* scarpe chiuse, tran… - Bea_Ravenclaw : Gerry Scotti per sempre un meme vivente - _soundwaves_ : RT @milanistsemper: “Pioli is on Fire” a Caduta Libera con lo zio Gerry Scotti ???? -