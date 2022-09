Gazzetta: c’era rigore per lo Spezia, Meret va addosso a Kiwior (Di domenica 11 settembre 2022) La Gazzetta torna sull’episodio contestato da Gotti e cioè Meret che – in occasione del pasticciaccio di Mario Rui – rovina addosso al difensore spezzino Kiwior che aveva tirato verso la porta vuota. Nella rubrica dedicata alla moviola della partita, la Gazzetta scrive che hanno commesso un errore sia l’arbitro Santoro sia il Var Valeri. Il retropassaggio, però, è corto, Kiwior intuisce le intenzioni del difensore del Napoli e si inserisce rubando il tempo al portiere. Il giocatore dello Spezia lo anticipa con un tocco sotto che manda il pallone verso la porta dove viene spazzata via da Rrahmani. Meret, in uscita bassa, va invece a colpire Kiwior all’altezza del piede destro facendolo cadere a terra. Ci sono gli estremi per il calcio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Latorna sull’episodio contestato da Gotti e cioèche – in occasione del pasticciaccio di Mario Rui – rovinaal difensore spezzinoche aveva tirato verso la porta vuota. Nella rubrica dedicata alla moviola della partita, lascrive che hanno commesso un errore sia l’arbitro Santoro sia il Var Valeri. Il retropassaggio, però, è corto,intuisce le intenzioni del difensore del Napoli e si inserisce rubando il tempo al portiere. Il giocatore dellolo anticipa con un tocco sotto che manda il pallone verso la porta dove viene spazzata via da Rrahmani., in uscita bassa, va invece a colpireall’altezza del piede destro facendolo cadere a terra. Ci sono gli estremi per il calcio ...

