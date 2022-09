F1 oggi, GP Italia 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 11 settembre 2022) oggi, domenica 11 settembre, andrà in scena il GP d’Italia, sedicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Monza si prospetta una gara molto interessante e tirata nella quale la Ferrari vorrà regalare ai suoi tifosi una vittoria, dopo un periodo poco felice. Il monegasco Charles Leclerc partirà dalla pole-position. L’alfiere di Maranello cercherà di sfruttare questo vantaggio, considerando anche le penalizzazioni che hanno arretrato rivali piuttosto importanti, l’olandese Max Verstappen su tutti. Il tulipano, per la sostituzione del motore endotermico, scatterà dalla settima casella e quindi dovrà prodursi in una delle sue rimonte. Determinanti saranno la partenza e ancor di più la gestione delle gomme, considerando che nel Tempio della velocità la sosta ai box dovrebbe essere unica. Nei GP passati, la ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022), domenica 11 settembre, andrà in scena il GP d’, sedicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Monza si prospetta unamolto interessante e tirata nella quale la Ferrari vorrà regalare ai suoi tifosi una vittoria, dopo un periodo poco felice. Il monegasco Charles Leclerc partirà dalla pole-position. L’alfiere di Maranello cercherà di sfruttare questo vantaggio, considerando anche le penalizzazioni che hanno arretrato rivali piuttosto importanti, l’olandese Max Verstappen su tutti. Il tulipano, per la sostituzione del motore endotermico, scatterà dalla settima casella e quindi dovrà prodursi in una delle sue rimonte. Determinanti saranno la partenza e ancor di più la gestione delle gomme, considerando che nel Tempio della velocità la sosta ai box dovrebbe essere unica. Nei GP passati, la ...

