F1 Gp Italia, Leclerc: “Frustrante finire la gara con la Safety Car” (Di domenica 11 settembre 2022) “Safety car? E’ Frustrante finire così, speravamo di potercela giocare. E’ un peccato, mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questi splendidi tifosi ma non è stato possibile. Non sapevamo che strategia avrebbe adottato la Red Bull. Quando arrivo secondo non sono mai così contento, ma va bene così. Eravamo piuttosto forti, non è stato sufficiente oggi. Abbiamo dato tutto”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo il secondo posto nel Gran Premio d’Italia di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) “car? E’così, speravamo di potercela giocare. E’ un peccato, mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questi splendidi tifosi ma non è stato possibile. Non sapevamo che strategia avrebbe adottato la Red Bull. Quando arrivo secondo non sono mai così contento, ma va bene così. Eravamo piuttosto forti, non è stato sufficiente oggi. Abbiamo dato tutto”. Lo ha detto Charles, pilota della Ferrari, dopo il secondo posto nel Gran Premio d’di Formula 1. SportFace.

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - SkySportF1 : ???? Verstappen scatenato in rimonta ???? Leclerc tenta la fuga (?? 5/53) LIVE ? - Sport_Fair : #ItalianGP Come cambia la classifica generale in #Formula1: giornata comunque positiva per #Leclerc - andrea95l : RT @thelastcornerit: F1 | Verstappen vince un GP Italia finito tra le polemiche, Leclerc secondo - - FormulaPassion : La classifica piloti dopo la gara di #Monza #F1 #ItalianGP ???? -