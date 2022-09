Essere ai Margini può anche voler dire trovarsi a 20 chilometri da tutto... (Di domenica 11 settembre 2022) MarginiGenere: commedia ?? 1/2Regia: Niccolò Falsetti. Con Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Valentina Carnelutti, Nicola Rignanese, Silvia D’Amico “Margini”, visto alla Sic veneziana (foto di Francesco Rossi). Dura lasciare la provincia. Ancora più difficile restare e introdurre schegge di follia nel tran tran. Essere ai Margini può anche voler dire trovarsi a 20 chilometri da tutto: Roma, Firenze, Pisa… E se Bologna, con il sogno di suonare da supporter, peri tre giovani maremmani protagonisti è irraggiungibile, l’aspirazione diventa allora quella di portare una celebre band di street punk a Grosseto. Una scena di “Margini”, film di Niccolò Falsetti (foto di Francesco Rossi). Un ... Leggi su iodonna (Di domenica 11 settembre 2022)Genere: commedia ?? 1/2Regia: Niccolò Falsetti. Con Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Valentina Carnelutti, Nicola Rignanese, Silvia D’Amico “”, visto alla Sic veneziana (foto di Francesco Rossi). Dura lasciare la provincia. Ancora più difficile restare e introdurre schegge di follia nel tran tran.aipuòa 20da: Roma, Firenze, Pisa… E se Bologna, con il sogno di suonare da supporter, peri tre giovani maremmani protagonisti è irraggiungibile, l’aspirazione diventa allora quella di portare una celebre band di street punk a Grosseto. Una scena di “”, film di Niccolò Falsetti (foto di Francesco Rossi). Un ...

