Energia | Salvini “Serve subito un decreto da 30 mld | Letta che fa?”

(Di domenica 11 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mentre per qualche mio collega di altri partiti, come, il problema per l’Italia è il fascismo,, sciocchezze varie, per me il problema sono le bollette della luce e del gas che devono pagare gli italiani”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, ai microfoni di “Non è l’arena”, su La7.“Le bollette sono aumentate per la guerra e le sanzioni, ma anche nei mesi passati, per colpa di folli politiche dell’Europa”, ha proseguito. “Domani mattina va firmato unper bloccare gli aumenti, possiamo unirci su questo? Poi dall’indomani possono tornare a darmi del fascista”, ha aggiunto, che in merito alle divergenze con Giorgia Meloni sullo scostamento di bilancio ha spiegato: “Giorgia Meloni è all’opposizione,è in maggioranza. La ...

