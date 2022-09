Elezioni in Svezia, per gli exit poll è boom storico dell’estrema destra. In vantaggio il centrosinistra, ma il risultato è in bilico (Di domenica 11 settembre 2022) Emerge un testa a testa in Svezia tra destra e centrosinistra, secondo i dati dei primi exit poll. A seggi ormai chiusi, le prime stime indicano il vantaggio con il 29,3% dei socialdemocratici della premier uscente Magdalena Andersson. A seguire, con un risultato finora mai ottenuto prima, la coalizione di destra con il 20,5% delle preferenze. I dati indicano che la formazione di Jimmie Akesson supera anche i Moderati di Ulf Kristersson, che non vanno oltre il 18,8%. Stando quindi alle cifre degli exit poll, la coalizione di centrosinistra è in leggero vantaggio sfiorando il 50%, mentre quella di centrodestra si attesterebbe al 48%. September 11, 2022 su ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Emerge un testa a testa intra, secondo i dati dei primi. A seggi ormai chiusi, le prime stime indicano ilcon il 29,3% dei socialdemocratici della premier uscente Magdalena Andersson. A seguire, con unfinora mai ottenuto prima, la coalizione dicon il 20,5% delle preferenze. I dati indicano che la formazione di Jimmie Akesson supera anche i Moderati di Ulf Kristersson, che non vanno oltre il 18,8%. Stando quindi alle cifre degli, la coalizione diè in leggerosfiorando il 50%, mentre quella di centrosi attesterebbe al 48%. September 11, 2022 su ...

