“Come finisce la guerra in Ucraina”, il dibattito alla Festa del Fatto con Fabio Mini, Alessandro Orsini, Giovani Valentini e Stefano Citati (Di domenica 11 settembre 2022) Prosegue a Roma la Festa de il Fatto Quotidiano che viene ospitata alla Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina. Dopo l’incontro sui libri Paper First, l’evento delle 17,30 vede sul palco Fabio Mini, Alessandro Orsini e Giovanni Valentini con Stefano Citati con il dibattito “Come finisce la guerra in Ucraina“. Qui tutto il programma L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Prosegue a Roma lade ilQuotidiano che viene ospitataCasa del Jazz di viale di Porta Ardeatina. Dopo l’incontro sui libri Paper First, l’evento delle 17,30 vede sul palcoe Giovanniconcon illain“. Qui tutto il programma L'articolo proviene da IlQuotidiano.

angelomangiante : Finisce una carriera da leggenda. La più grande tennista di sempre. Una potenza unica. Ispirazione e simbolo. Un on… - ilfattovideo : “Come finisce la guerra in Ucraina”, il dibattito alla Festa del Fatto con Fabio Mini, Alessandro Orsini, Giovani V… - BeccaroEnrico : RT @Epistemide: @aldotorchiaro sai come finisce la guerra? con la Russia che perde la pazienza e rade al suolo Kiev magari con una atomica.… - redshark75F : @SkySportF1 Ancora non capisco come mai le regole viaggiano sempre su un binario parallelo dove una virtual finisce… - comeH2O : @AleGuerani crudo e realistico, che come sempre accade a guardare la complessità finisce che ti annichilisce: che forse è il bene supremo. -

DIRETTA/ Vis Pesaro Fiorenzuola (risultato finale 1 - 0): basta il gol di Fedato! Finisce il primo tempo: risultato che termina sullo 0 - 0 con poche emozioni, da segnalare, ... DIRETTA VIS PESARO FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C La diretta di Vis ... DIRETTA/ Pontedera Ancona (risultato finale 2 - 2): super match in Toscana! Finisce il tempo, e termina la partita con il risultato di 2 - 2, partita bellissima in Toscana. Le ... DIRETTA PONTEDERA ANCONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C La diretta di ... TVSerial.it il primo tempo: risultato che termina sullo 0 - 0 con poche emozioni, da segnalare, ... DIRETTA VIS PESARO FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV:VEDERE LA PARTITA DI SERIE C La diretta di Vis ...il tempo, e termina la partita con il risultato di 2 - 2, partita bellissima in Toscana. Le ... DIRETTA PONTEDERA ANCONA STREAMING VIDEO TV:VEDERE LA PARTITA DI SERIE C La diretta di ... Come finisce Cobra Kai 5, ultima puntata