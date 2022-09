´Collaboreremo qualcosa per lo scontro con il Napoli´ – La squalifica di Leao costringerà Pioli a rimescolare la sua Mila

Leggi su justcalcio

(Di domenica 11 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Stefano“si risolverà” dopo che la “figura decisiva” di Rafaelè stata esclusa dallodel prossimo fine settimana con il Napoli per l’espulsione nella vittoria per 2-1 contro la Sampdoria.era stato sensazionale nel primo tempo allo Stadio Luigi Ferraris, realizzando il vantaggio al sesto minuto di Junior Messias con uno dei tre passaggi chiave, un totale non superato da nessuno in campo. Tuttavia, la sua partita si è conclusa a soli due minuti dall’inizio del secondo tempo quando ha ricevuto una seconda ammonizione dopo aver colpito in faccia Alex Ferrari durante un tentativo di calcio in testa. La Samp ha pareggiato grazie a Filip Djuricic, ma iln ha ottenuto la quarta vittoria in sei partite di Serie A in questa ...