Boris 2007 | la prima stagione della “fuoriserie italiana” in pillole

In attesa dell'uscita della quarta stagione su Disney+, ripercorriamo i primi passi della "fuoriserie italiana" Boris, una delle più originali serie tv nel panorama televisivo tricolore Dopo voci e smentite andate avanti per alcuni mesi, si è saputo che la serie tv Boris avrà una quarta stagione, che si potrà vedere dal 26 ottobre su Disney+, all'interno del catalogo "Star". La nuova stagione arriverà a più di dieci anni dall'uscita del film, che arrivò dopo che le tre stagioni, composte in tutto da 42 episodi, erano uscite tra il 2007 e il 2010. Insomma, ne è passato di tempo, eppure per molti Boris resta una serie fondamentale e amatissima, probabilmente quella più "di culto" uscita in Italia ...

